Все ограничения в России снимут только через год

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Стали известны подробности общенационального плана восстановления российской экономики, сообщает ИА DEITA.RU.

По информации источников «Интерфакса», в плане восстановления экономики предусмотрено три этапа. С июля по сентябрь российская экономика пройдет стадию адаптации к новым реалиям. 

Эпидемия продолжится, ограничения также будут продлены. Однако уточняется, что практически все регионы страны к этому времени перейдут на второй этап снятия карантина, характеризующийся запуском работы малого бизнеса, но запретом массовых мероприятий.

Вторая стадия станет самой продолжительной. С октября текущего года по июль 2021 правительство предполагает восстановление уровня доходов россиян, рост экономики. Однако крупные мероприятия все так же будут вне закона. Цель - недопущение нового очага распространения коронавируса.

Окончательная реабилитация запланирована только через год, а то и больше. Правительство обозначило третий этап. Согласно нацплану, ограничения экономики сойдут на нет только в июле - декабре 2021 года. В этот период кабмин планирует обеспечить устойчивый рост благосостояния россиян, и общий прогресс экономики. 

Отметим, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что театр и концертные залы в России откроются осенью и по-прежнему будут работать с ограничениями по количеству посетителей. Музеи чиновник обещает открыть в июле, а большинство спортивных мероприятий возобновятся в августе и сентябре.

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