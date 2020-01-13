«Все пальцы в крови» - горожанка разгневана маникюром

Жительница краевого центра решила сделать обычный маникюр в одном из городских салонов красоты, и была возмущена качеством оказанной услуги, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала сама девушка редакции DEITA.RU., ее постоянный мастер ушла в отпуск, и она решила просто снять старый гель-лак и заодно сделать обычный маникюр в другом салоне.

«Салон хороший, я несколько лет хожу туда стричься и к косметологу, всегда делали быстро и качественно, без нареканий. Но мастера маникюра у них явно уступают парикмахерам и косметологам», - сетует Оксана.

По словам клиентки, сняли лак быстро. «На этом, наверное, мне следовало остановиться, потому что сама я сделала бы то же самое, но в три раза быстрее», - говорит девушка.

По словам посетительницы, обработка ногтей происходила более полутора часов.

«За это время моя мастер снимает старое покрытие, делает сам маникюр и покрывает гель-лаком, еще и с какими-нибудь узором. В салоне я получила шесть из десяти кровоточащих ногтей разной длины и формы, и массу потерянного времени», - жалуется Оксана.

Как рассказала девушка, пальцы болят до сих пор – на одном из них кровь сочилась еще пару часов. Клиентка сообщила, что кутикулу мастер салона удаляла прямо шлифовальной машинкой, видимо, не приемля других инструментов маникюра.

«И дома пришлось самой переделывать все, потому что вышло просто уродливо, неаккуратно», - говорит девушка.

На фото - ногти сразу после маникюра









Александра Маслова