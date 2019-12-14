Новости
Жесткое ДТП устроил водитель без прав в столице - фото
14 Декабрь 2019, 12:58
Путин взялся за медицину: грядут глобальные изменения
14 Декабрь 2019, 12:29
Покупки за рубежом станет делать выгоднее с 1 января
14 Декабрь 2019, 11:59
Новогодний сюрприз от пешеходов ждет автомобилистов - видео
14 Декабрь 2019, 11:28
«Все равно не дожить» — пенсионный геноцид оставит россиян без денег
14 Декабрь 2019, 10:59
Зарплату от 200 тысяч предлагают важным работникам
14 Декабрь 2019, 10:15
ГИБДД сможет лишить прав без суда
14 Декабрь 2019, 09:45
Счастливые люди и женщины-таксисты: чем прославилось Приморье в 2019 году
14 Декабрь 2019, 09:15
«Все равно не дожить» — пенсионный геноцид оставит россиян без денег
Россияне с низкими зарплатами не увидят пенсии, сообщает DEITA.RU.
Прошел год с проведения пенсионной реформы, а до россиян только начал доходить смысл пенсионной реформы. Суть ее сводится к тому, чтобы граждане с низкими официальными заработными платами не смогли получать страховую пенсию.
Новый документ кабмина, пишет АиФ, установил со следующего, 2020-го, года новую предельную величину базы для исчисления страховых взносов. В будущем году эта сумма станет 1 292 рубля, тогда как в 2019-м она составляла 1 150 рублей. Таким образом, предельная заработная плата для исчисления будущей пенсии увеличилась на 142 тысячи рублей или на 11 833 рубля в месяц.
Стоит отметить, что эта сумма растет катастрофическими темпами. Если в 2015 году она составляла 59 250 рублей, то уже в следующем году превысит 107,5 тысячи рублей. Проще говоря, рост произошел почти в два раза.
Расчет будущей пенсии выглядит следующим образом. При зарплате в 40 тысяч месяц, ежегодный доход составляет 480 тысяч рублей, а если в баллах, то в 2015 году при таком доходе человек мог рассчитывать на 6,75 пенсионных баллов, а в 2020-м — на 3,71 балла. А если человек зарабатывает 20 тысяч в месяц, то это всего лишь два балла или 200 рублей прибавки к пенсии.
Судя по всему, пенсионная реформа все-таки решила главную проблему властей — она сэкономит пенсионные деньги россиян.
В социальных сетях россиян высказались весьма негативно относительно данной новости.
«Для того балы и придумали, чтобы одурачить народ и оставить без пенсии. Дальше будет интереснее и интереснее. Но мы все стерпим, прожуём и проглотим!!!»,
«А вы посмотрите на другие страны!!! Таиланд, например! Там вообще нет пенсии, а вы тут разнылись, не нравится девять тысяч, не получите ничего. Мысли Медведева вслух»,
«Всю эту тупую реформу с баллами и придумали чисто для себя, зная, что народу зарплату определят в 10–15 тысяч, а то и этой нет. Конечно, это пенсионный геноцид, который и не снился в Советском Союзе»,
«Следовательно, пенсионные налоги только с зарплаты 40 тысяч, а если меньше — отменить»,
«Все равно до неё не дожить!»
Екатерина Брязгунова