«Все равно не дожить» — пенсионный геноцид оставит россиян без денег

Россияне с низкими зарплатами не увидят пенсии, сообщает DEITA.RU.

Прошел год с проведения пенсионной реформы, а до россиян только начал доходить смысл пенсионной реформы. Суть ее сводится к тому, чтобы граждане с низкими официальными заработными платами не смогли получать страховую пенсию.

Новый документ кабмина, пишет АиФ, установил со следующего, 2020-го, года новую предельную величину базы для исчисления страховых взносов. В будущем году эта сумма станет 1 292 рубля, тогда как в 2019-м она составляла 1 150 рублей. Таким образом, предельная заработная плата для исчисления будущей пенсии увеличилась на 142 тысячи рублей или на 11 833 рубля в месяц.

Стоит отметить, что эта сумма растет катастрофическими темпами. Если в 2015 году она составляла 59 250 рублей, то уже в следующем году превысит 107,5 тысячи рублей. Проще говоря, рост произошел почти в два раза.

Расчет будущей пенсии выглядит следующим образом. При зарплате в 40 тысяч месяц, ежегодный доход составляет 480 тысяч рублей, а если в баллах, то в 2015 году при таком доходе человек мог рассчитывать на 6,75 пенсионных баллов, а в 2020-м — на 3,71 балла. А если человек зарабатывает 20 тысяч в месяц, то это всего лишь два балла или 200 рублей прибавки к пенсии.

Судя по всему, пенсионная реформа все-таки решила главную проблему властей — она сэкономит пенсионные деньги россиян.

В социальных сетях россиян высказались весьма негативно относительно данной новости.

«Для того балы и придумали, чтобы одурачить народ и оставить без пенсии. Дальше будет интереснее и интереснее. Но мы все стерпим, прожуём и проглотим!!!»,

«А вы посмотрите на другие страны!!! Таиланд, например! Там вообще нет пенсии, а вы тут разнылись, не нравится девять тысяч, не получите ничего. Мысли Медведева вслух»,

«Всю эту тупую реформу с баллами и придумали чисто для себя, зная, что народу зарплату определят в 10–15 тысяч, а то и этой нет. Конечно, это пенсионный геноцид, который и не снился в Советском Союзе»,

«Следовательно, пенсионные налоги только с зарплаты 40 тысяч, а если меньше — отменить»,

«Все равно до неё не дожить!»

Екатерина Брязгунова