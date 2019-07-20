В Приморский край самолетом ИЛ-76 доставлены комплекты водоналивных дамб, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России.

Как рассказали приморские спасатели, такая дамба - это рукавное быстровозводимое противопаводковое сооружение, которое служит водной преградой во время затопления. В этом устройстве есть сливо-наливные отводы, а также заглушки для отдельного подключения насоса.

Такие дамбы позволят защитить население Приморского края от наводнений и паводков с меньшими затратами личных сил. Ранее для предотвращения наводнений использовались мешки с песком. Сейчас одна водоналивная дамба может заменить 1000 мешков с песком, что значительно экономит силы, время, и даёт возможность оперативнее справиться с возникающими происшествиями.

В последующем 10 комплектов дамб будут переданы правительству Еврейской автономной области, а 18 комплектов распределят по муниципальным образованиям Приморского края.

«Кроме защиты от затопления дамбы обеспечат безопасность в случаях разлива нефти и химических реагентов, а также помогут в осушении водоемов при строительстве и ремонте гидротехнических сооружений», –отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов.

Накануне ГУ МЧС России по Приморскому краю обратилось к приморцам с экстренным предупреждением об опасном погодном явлении. В связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 на юго-западе региона ночью и днём 22 на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

По прогнозу,сильные осадки вызовут подъем уровня воды в реках от 0,8 до 2,2 м. В Хасанском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском и Чугуевском районах ожидается подтопление огородов, дорог и домов.

Дмитрий Санников