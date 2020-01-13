Все школы экстренно эвакуируют в Хабаровске

В столице Хабаровского края происходит массовая эвакуация школьников. По последним сообщениям, эвакуируются все городские учебные заведения, пишет DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, первое сообщение поступило в спорткомплекс «Ерофей» - там, по словам звонившего, заложили пороховые снаряды. Кроме того, угрозу минирования назвали и в двух общеобразовательных школах города.

В управлении образования города отметили, что эвакуируют все городские школы – потому что не ясно, в каких именно может быть угроза взрыва. Также предупреждено руководство детских садов – чтобы на всякий случай они были готовы к эвакуации тоже.

Напомним, что в ноябре и декабре прошлого года несколько раз происходила волна подобных «минирований», ни один из случаев не подтвердился. Однако, десятки образовательных учреждений прерывали свою работу для эвакуации педагогов и персонала.

Александра Маслова