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Все школы экстренно эвакуируют в Хабаровске
В столице Хабаровского края происходит массовая эвакуация школьников. По последним сообщениям, эвакуируются все городские учебные заведения, пишет DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, первое сообщение поступило в спорткомплекс «Ерофей» - там, по словам звонившего, заложили пороховые снаряды. Кроме того, угрозу минирования назвали и в двух общеобразовательных школах города.
В управлении образования города отметили, что эвакуируют все городские школы – потому что не ясно, в каких именно может быть угроза взрыва. Также предупреждено руководство детских садов – чтобы на всякий случай они были готовы к эвакуации тоже.
Напомним, что в ноябре и декабре прошлого года несколько раз происходила волна подобных «минирований», ни один из случаев не подтвердился. Однако, десятки образовательных учреждений прерывали свою работу для эвакуации педагогов и персонала.
Александра Маслова