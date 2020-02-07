«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока

На развязке перед Седанкой на выезде из Владивостока произошло жесткое ДПТ – автомобиль влетел в леера, развернувшись на встречку, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам очевидцев, приславших в редакцию фото машины, в этом районе уже начинает собираться довольно солидная пробка, буквально не пускающая людей на выезд из города – на трассе встали уже десятки машин.

Отметим, что 7 февраля стало днем повышенной аварийности – так, недавно столкнулись грузовой автомобиль и автобус на Фадеева, перевернулась машина в районе Молодежной, серьезное ДТП произошло в центре города.

Все эти аварии в итоге довольно значительно блокируют важные участки городской трассы, буквально нарушая нормальное течение транспорта в дальневосточной столице.