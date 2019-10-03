«Все стоит»: столицу сковали серьезные пробки

Водители потеряли всякое терпение, сообщает DEITA.RU.



Поездка домой с работы у жителей Владивостока сегодня может занять час, а то и больше. По данным Яндекс.Карт, в городе снова 8-балльные пробки.

Машины почти не двигаются по следующим направлениям: Светланская от Авангарда до Океанского проспекта и обратно – от Алеутской до Авангарда, Корабельная набережная, Алеутская, Океанский проспект от Светланской до Первой речки, Партизанский проспект, Гоголя, Некрасовская, Некрасовский путепровод в сторону Зари. Движение также сложное на Красного знамени, Снеговой, Котельникова, Луговой в сторону ул. Спортивной, Тунгусской в два направления.

В пробке также стоят Верхнепортовая и Бестужева, Золотой мост в сторону Чуркина и ул. Олега Кошевого, а также Надибаидзе, Окатовая и Харьковская.

Пользователи соцсетей негодуют – вместо 15 минут дорога занимает час.

«Все стоит колом! Неужели нельзя было делать ремонт дорог вовремя, по очереди, а не снимать асфальт сразу по всему городу»

«У меня в машине ребенок, стоим больше часа. Ребенок рыдает от того, что хочет есть. Спасибо мэру».

Елена Миронова