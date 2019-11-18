telegr wh call

Новости

Все тупые: названа причина высокой смертности на дорогах

18 Ноябрь 2019, 00:10

Медведев готов нанести «сильнейший удар» по экономике

17 Ноябрь 2019, 23:08

Момент жесткого ДТП в столице попал на видео

17 Ноябрь 2019, 22:20

Во Владивостоке завершился чемпионат «Молодые профессионалы»

17 Ноябрь 2019, 21:59

На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь

17 Ноябрь 2019, 21:09

Ограничения на рост тарифов ЖКХ могут отменить

17 Ноябрь 2019, 20:59

Олег Кожемяко вручил награды победителям чемпионата Worldskills

17 Ноябрь 2019, 20:45

Назван размер взятки за грубые нарушения ПДД

17 Ноябрь 2019, 19:59

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Все тупые: названа причина высокой смертности на дорогах

ДТП

В воскресенье, 17 ноября, в ООН рассказали причины гибели людей на автомобильных дорогах России, сообщает DEITA.RU.

Доклад представил Жан Тодт специальный посланник. По его словам, основными причинами гибели людей является образование людей, в том числе и автолюбителей, а также вождение «подшофе», использование гаджетов автолюбителями и «пустоты» в законодательстве.

«В России огромное количество людей гибнет на дорогах или получает травмы. При этом Россия всегда проявляла активность в вопросах безопасного движения. Одной из основных проблем некачественное образование, которое надо давать еще детям, впитывающим его лучше, чем взрослые», - считает Жан Тодт.

Образование как первый шаг к борьбе с пьянство предлагает спецпосланник. Также он указывает, что необходимо лучше обеспечивать порядок и улучшать инфраструктуру загородных трасс, установкой освящения.

Кроме того, он заявил, что не все пассажиры пристегиваются за рулем, употребляют спиртное за рулем, а также проблемы создают и сами пешеходы. При этом он не стал исключать превышение скоростного режима со стороны водителей.

В отношении пьяных он сторонник жестких мер, то есть для автомобилистов должно быть суровое наказание. В связи с этим предложил доработать правовую сферу в этом вопросе. Также этот вопрос касается пешеходов, велосипедистов и тех людей, которые передвигаются на самокатах. Все они должны придерживаться установленных правил.

Согласно рейтингу, Россия не является лидером среди стран в этом вопросе, однако если сравнивать с африканским континентом, то дела обстоят хорошо, но до лидеров все равно еще далеко.

Напомним, что в Приморье на прошлой неделе произошла страшная авария, в которой погиб маленький ребенок. Ранее в октябре ребенка сбили на пешеходном переходе в дальневосточной столице.

Иван Юрьев

Читайте также:

Новый запрет появился для сотрудников ГИБДД

У таких людей ГИБДД не примет экзамен

Полиция вмешалась в историю с пьяными инспекторами ГИБДД

Популярное

«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа

Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...