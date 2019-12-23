«Все в море»: угольный терминал пылит в Приморье

Угольный терминал в Подъяпольском Шкотовского района Приморья продолжает пылить, сообщает DEITA.RU.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что угольная пыль стеной накрывает море. Обещанный терминал «закрытого» типа на деле оказался вполне себе открытым.

Весной 2019 года угольный порт в бухте Беззащитной в районе Подъяпольского был оштрафован за открытую перевалку угля и нарушение требований государственной экологической экспертизы.



Накануне стало известно о том, что будут обнародованы результаты прокурорской проверки угольного загрязнения Находки. Факты нарушения компаниями-стивидорами экологического законодательства обсудят на заседании коллегии 25 декабря. Ожидается, что с докладами в Дальневосточной транспортной прокуратуре выступят Приморский транспортный прокурор и и.о. Находкинского транспортного прокурора.

Транспортные прокуроры вскрыли нарушения правил охраны атмосферного воздуха, ненадлежащего планирования и выполнения мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов.

Дмитрий Санников