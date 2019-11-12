Все выше и выше: Владивосток душат ценами на топливо

Дальний Восток снова в авангарде роста цен на бензин, сообщает DEITA.RU.



По информации Росстата, за последнюю неделю в России аж в 23 субъектах федерации наблюдалось повышение цен на топливо. Наибольшее - в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске – на 0,5%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 9 субъектах Российской Федерации, наибольшее в Краснодаре – на 0,3%. Такие данные служба статистики приводит, анализируя итоги еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС России.

Согласно статистике, средняя цена на бензин АИ-92 в России составляет 42,27 рубля за литр, девяносто пятый бензин стоит 45,74 а 98 - 51,68.

Еще в августе в Приморье АИ-92 в среднем стоил 42, 95 за литр. За два месяца цена возросла на 38 копеек и в сентябре 92-й бензин продавали по цене в 43,33. Октябрь продолжил рост, и сейчас цена на девяносто второй составляет 43,37.

В первой неделе ноября приморским автолюбителям было не до смеха. Так, бензин поднялся в цене уже до 43,56 рубля за литр АИ - 92, 44,58 за АИ - 95 и 48,01 за литр девяносто восьмого. Дизельное топливо в Приморье продолжает держаться на стабильных значениях и стоит 48,29. Также пострадал и регион-сосед Хабаровский край.

По последним данным, харьковчане покупают топливо АИ-92 по цене в 43,45 за литр, что дешевле чем во Владивостоке но достаточно дорого по российским меркам. Девяносто пятый в регионе стоит 45,32, а 98 - 46,22.

Ранее в топах роста цен фигурировала Амурская область и Благовещенск, в также Забайкальский край.

В среднем, повышение по графику 20-30 копеек идет каждые две недели. Это началось с 1 июля, когда глава «Роснефти» Игорь Сечин и зампред правительства Дмитрий Козак подписали соглашение о разморозке топливных цен и возвращении их в русло рыночных отношений без госрегулирования.

Президент Путин попытался сгладить ситуацию, введя дополнительные демпферы нефтяникам, но и эта мера не спасает от медленного, но верного роста цен. К Концу года российское популярное топливо может перевалить за средние значения в 50 рублей за литр.

Озаботились проблемой и в Госдуме. Инициативная группа на полой неделе направила в ФАС запрос о причинах повышения цен на Дальнем Востоке. Ответ федеральной антимонопольной службы пока не озвучивается.

Василий Кучин