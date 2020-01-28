«Все законно»: пенсия губернатора в 200 тысяч возмутила россиян

Власти региона посчитали начисление доплаты к ежемесячным выплатам законным, сообщает DEITA.RU.



224 тысяч рублей ежемесячно будет получать бывший губернатор Омской области. Это будет прибавка к пенсии Владимира Куприянова – за выслугу лет. Документ, предписывающий соответствующие выплаты с 1 января, опубликовали в соцсетях.

Стоит отметить, что о такой прибавке в размере 17 средний пенсий омичей, бывший губернатор позаботился сам. Именно он, будучи на посту главы региона, подписал такой указ. Сейчас Куприянов ежемесячно будет получать свою пенсию, которая как у бывшего госслужащего также не маленькая, и прибавку в 224 тысячи рублей.

Министерство труда области подтвердило подлинность опубликованного документа. Также там отметили, что бывший губернатор действительно получают такую прибавку – и это законно. В 2016 году Верховный суд подтвердил законность таких огромных выплат, поскольку они "призваны обеспечить социальную защиту", соответствуют квалификации и "ограничениям", которые испытывали получатели выплат во время работы на госдолжностях. Об этом пишут РИА Новости.

Россияне в гневе от такой новости:

«Лопатой деньги гребут, а потом еще и пенсии под 300 тысяч!»

«Зато деньги на лечение детей от рака так и будем собирать по 50 рублей смсками!»

«Позор! Какой это позор! Посадить их всех на пенсию в 13 тысяч как у людей, которыми руководят, и на которых наживаются!», – пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Елена Миронова