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Всего 178: количество заражённых COVID-19 выросло в Приморье

врачи, медики, исследование

Статистика заболеваемости продолжает расти

По данным регионального штаба, к 22 апреля с начала распространения коронавируса в Приморье официально подтвердилось 178 случаев заболевания опасной инфекцией, сообщает DEITA.RU.

В данный момент на лечении находятся 163 человека, 17 из которых — медики. Накануне стало известно, что большая часть Тысячекоечной больницы Владивостока закрылась на карантин, т.к. там подтвердилось массовое заболевание COVID-19 среди медицинского персонала.

Ранее стало известно, что 11 пациентов в Приморье успешно вылечились от коронавируса. 

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