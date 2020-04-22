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Всего 178: количество заражённых COVID-19 выросло в Приморье
Статистика заболеваемости продолжает расти
По данным регионального штаба, к 22 апреля с начала распространения коронавируса в Приморье официально подтвердилось 178 случаев заболевания опасной инфекцией, сообщает DEITA.RU.
В данный момент на лечении находятся 163 человека, 17 из которых — медики. Накануне стало известно, что большая часть Тысячекоечной больницы Владивостока закрылась на карантин, т.к. там подтвердилось массовое заболевание COVID-19 среди медицинского персонала.
Ранее стало известно, что 11 пациентов в Приморье успешно вылечились от коронавируса.
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