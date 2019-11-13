Всего каждый десятый литр воды в России очищается как надо

В России всего 11% сточных вод в России перед сбросом в водные источники очищается до установленных нормативов, сообщает DEITA.RU.

Об этом официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил в эфире интернет-канала ведомства. По его словам, каждый год в водные объекты страны сбрасывается 52 куб. километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов.

Всего прокурорами выявлено 185 тысяч нарушений законов, для их устранения внесено 7,5 тысяч представлений и принесена 1 тысяча протестов. В суды предъявлено 1,4 тысяч заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тысяч лиц. По материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело.

Как отметил Александр Куренной, неутешительными оказались результаты анализа соблюдения органами исполнительной власти и местного самоуправления законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Прокуроры установили, что на региональном уровне не принимается достаточных мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Органы же местного самоуправления не исполняют должным образом своих полномочий, а порядок использования объектов водоснабжения и водоотведения нарушают как эксплуатирующие организации, так и сами собственники.

Ранее стали известны результаты проверки качества воды территориальным управлением Роспотребнадзора по Примосркому краю. В октябре 2019 года в регионе по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,56%, что ниже уровня предыдущего года (октябрь 2018 года – 2,79%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя.

Дмитрий Санников