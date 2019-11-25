Всего один укол укажет приморцу на заражённость ВИЧ-инфекцией

Во Владивостоке стартовала акция «Стоп ВИЧ/СПИД», направленная на выявление инфекционного заболевания у жителей Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В рамках акции проходят обучающие мероприятия и экспресс-тестирование на ВИЧ среди сотрудников различных учреждений региона.

Всего один практически неощутимый укол, 15 минут времени – и человек уже знает свой ВИЧ-статус. Тестирование проводится анонимно. Заведующая отделом методическо-профилактической работы центра СПИД краевой клинической больницы № 2 Анастасия Черникова рассказала о статистических данных по заболеваемости в Приморском крае.

«На данный момент в Приморском крае порядка десяти тысяч ВИЧ-инфицированных человек, из них терапию получает около семи тысяч человек. Они взяты на учёт, приходят к нам, обследуются, и получают препараты, которые государство предоставляет им бесплатно, адресно. То есть всё обследование, наблюдение всех специалистов, сдача всех анализов – всё это совершенно бесплатно для гражданина РФ», - рассказала Анастасия Анатольевна.

Специалисты напоминают, что заразиться неприятной болезнью можно в ряде случаях: от матери к ребёнку во время беременности, при переливании крови, при использовании нестерильных инструментов в процессе нанесения татуировок, при употреблении инъекционных наркотиков, а также при незащищённом половом акте.

Как рассказали специалисты, ВИЧ-инфицированный человек при условии соблюдения условий терапии может жить вполне обычной жизнью, а также родить здорового ребёнка. Также есть примеры пар, когда один человек ВИЧ-инфицирован, а второй здоров, при этом заражения не происходит благодаря терапии.

Бригады специалистов в рамках акции направились и в районы Приморского края – медики посетят несколько предприятий в Дальнегорске, навестят трудовые коллективы в Чугуевке, Большом Камне и Уссурийске. Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Софья Корф