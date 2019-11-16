Всего одному авиамаршруту из Владивостока дали субсидию

Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Как следует из приказа, опубликованного на сайте федерального агентства воздушного транспорта, всего в 2020 году перевозки по субсидируемым маршрутам планирует выполнять 21 авиакомпания.

Как отмечает Росавиация, в 2020 году на реализацию программы субсидирования региональных рейсов из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн. рублей, что на 500 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (в 2019 году в перечень включено 243). Ожидаемый объем перевезенных пассажиров около 2,5 млн. пассажиров.

Щедро субсидируются Ростовской областью направления из Ростова-на-Доны: 13 маршрутов, новосибирцы, екатеринбуржцы и красноярцы скооперировались с другими регионами и получили 19 маршрутов каждый.

Аэропортом отправления «Владивосток» значится всего в одном субсидируемом маршруте. Аэропорт назначения - не близкий Хабаровск, не востребованный Южно-Сахалинск, не «солнечный» Магадан, и даже не призванный стать «туристической Меккой» Петропавловск-Камчатский. Субсидировать из федерального бюджета с софинансированием более 60% из бюджета Чукотского автономного округа будут труднодоступный маршрут «Владивосток - Анадырь». Планируется, что полеты будут выполняться на самолете А320 с 1 января по 31 декабря 2020 года. Всего запланировано 52 рейса, ровно по количеству недель в году.

Напомним, что недавно «Аэрофлот» открыл старт продаж билетов на 2020 год. Это произошло только 8 ноября, хотя обычно такая система начинала работать с начала осени.

В этом году авиамагнат долго отказывался продолжать работу по системе «плоских тарифов», ссылаясь на ее убыточность. В этом компанию поддержал и Минтранс. Вскоре стали происходить крупные народные волнения – люди не могли полететь из дальневосточных городов в центральную часть, зачастую лишая себя запланированного отпуска или важной командировки.

Дмитрий Санников