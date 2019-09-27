Всего за одну деталь ГИБДД выписывает штраф

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Бывалые водители рассказали, что нужно всегда иметь с собой в машине, сообщает DEITA.RU.
ДТП в ночное время суток на загородной дороге может окончиться для водителя штрафом в случае если у него не будет одной небольшой детали, а именно светоотражающего жилета.
Дело в том, что за городом машины развивают гораздо большую скорость, чем в населённых пунктах, поэтому для реакции рулевым требуется больше времени.
Жилеты с отражающими элементами обозначают человека издалека, поэтому другие водители могут заметить, что люди вышли из машин гораздо дальше если бы они их не имели.
Есть и соответствующий пункт в ПДД, который запрещает выходить из машины ночью за городом без жилета. Так что чтобы не получить неожиданный штраф, лучше всегда его иметь с собой на всякий случай.
Дмитрий Шевченко