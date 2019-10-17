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Всех дачников обяжут заплатить взносы
На взыскание долгов с российских дачников потребуется месяц, сообщает DEITA.RU. Вступившие в силу поправки в Гражданский кодекс упростили процедуру взыскание долгов с садоводов и огородников.
По словам руководителя Союза дачников Федора Мезенцева, чаще всего дачники очень исправно платят различные взносы в товарищество. Однако 10 процентов садоводов являются злостными неплательщиками. Среднегодовые взносы для дачников варьируются от 12 до 14 тысяч рублей. И есть категория граждан, которые задолжали за несколько лет. Размер их долга может достигать 50 тысяч и даже более.
Чтобы упростить процедуру взыскания долга, было принято решение отказаться от исков. Представители товарищества могут подать заявление мировому судье о выдаче судебного приказа для погашения долга. В большинстве случаев мировые судьи выносят положительно решение после того, как ознакомятся с документами.
Екатерина Брязгунова