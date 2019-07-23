Граждан предупреждают о драматическом сокращении платёжных терминалов в компаниях и учреждениях по всей России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Эксперты банковского сектора из Ассоциации банков "Россия" бьют тревогу: по их мнению, новый закон о требованиях к контроль-кассовой технике приведёт к дефициту платёжных терминалов.

Как отмечают специалисты, новые правила в первую очередь отразятся на таких популярных системах, как TelePay и Qiwi, а также многих других.

Дело в том, что, как пояснили сами представители платёжных сервисов, из-за низкой рентабельности многих автоматов их придётся убрать из отдалённых мест в населённых пунктах по всей территории России.

Специалисты уже говорят о том, что требования нового закона вызовут серьёзные затруднения у всех, кто привык расплачиваться безналичными деньгами.

Дмитрий Шевченко