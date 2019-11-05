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Всех кандидатов на мэрское кресло Уссурийска ждут на собеседование
Конкурсная комиссия по выбору главы Уссурийска проверила документы кандидатов, и всех 10 человек допустила до второго этапа, который состоится в понедельник 11 ноября, сообщает DEITA.RU.
На сайте городской думы Уссурийска сообщается, что все кандидаты предоставили достоверную информацию о себе и своих доходах. Поэтому первый этап конкурса был признан состоявшимся, второй этап (собеседование кандидатов) пройдет на следующей неделе в понедельник, 11 ноября.
Ранее DEITA.RU писала о кандидатах, однако сообщала, что информацию о них найти достаточно сложно, а все имена и фамилии полностью неизвестны широкой общественности. После проведения первого этапа имена и даты рождения претендентов стали известны широкой общественности.
Так, самой молодой оказалась Алина Полякова, 1998 года рождения, которая в начале сентября отпраздновала свое 21-летие. Самым старшим участником оказался Владимир Канюков, которому вначале ноября исполнилось 57 лет. Остальным кандидатам от 34 до 50 лет. Отметим, что первым, кто подал документы на участие в конкурсе, стал нынешний врио главы администрации Уссурийска Евгений Корж, а последним оказался депутат городской думы Александр Шестун член партии КПРФ.
Напомним, что в конкурсную комиссию входитт четыре депутата городской думы и четыре представителя губернатора Приморья. Гордуму представляют Александр Черныш, Михаил Атрошко, Антон Шатров и Виталий Мутовин. От имени губернатора в комиссию вошли его заместитель Антон Волошко, заместитель руководителя аппарата администрации края Павел Ясевич, а также Виктор Киряев и депутат Заксобрания от Уссурийска Юлия Марченко.
Иван Крышан