Всех, кто не платит за ЖКХ, начнут учитывать

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В России появится единая база плательщиков за коммуналку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Всех плательщиков услуг ЖКХ поместят в одну единую базу. Об этом рассказал журналистам представитель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов.
Основной целью данной инициативы станет упрощение процедуры взыскания долгов за ЖКУ с тех, кто не платит по своим счетам.
Благодаря тому, что база будет содержать персональные данные всех плательщиков, необходимые для подачи в суд, этот процесс будет упрощён для коммунальных инстанций и компаний.
Отмечается, что все ресурсные и сервисные компании ЖКХ смогут пользоваться данной базой бесплатно. Список документов и данных, которые будут в неё включены ещё обсуждается.
Дмитрий Шевченко