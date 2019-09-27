Всех, кто не платит за ЖКХ, начнут учитывать

В России появится единая база плательщиков за коммуналку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Всех плательщиков услуг ЖКХ поместят в одну единую базу. Об этом рассказал журналистам представитель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов.

Основной целью данной инициативы станет упрощение процедуры взыскания долгов за ЖКУ с тех, кто не платит по своим счетам.

Благодаря тому, что база будет содержать персональные данные всех плательщиков, необходимые для подачи в суд, этот процесс будет упрощён для коммунальных инстанций и компаний.

Отмечается, что все ресурсные и сервисные компании ЖКХ смогут пользоваться данной базой бесплатно. Список документов и данных, которые будут в неё включены ещё обсуждается.

Дмитрий Шевченко