Всех недееспособных россиян хотят записать в реестр

Единая информационная система нотариата в России может пополниться специальным реестром, куда внесут всех граждан, признанных недееспособными, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".



Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме до конца весенней сессии. Как отмечают авторы инициативы, данная новелла необходима в силу отсутствия подобного реестра.

Таким образом, нотариусам гораздо труднее получать сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Кроме этого, само выяснение этой информации зачастую приводит к правовым конфликтам.

Планируется, что оператором реестра должна стать Федеральная нотариальная палата.