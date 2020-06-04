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Всех недееспособных россиян хотят записать в реестр
На данный момент такой базы данных в стране нет
Единая информационная система нотариата в России может пополниться специальным реестром, куда внесут всех граждан, признанных недееспособными, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме до конца весенней сессии. Как отмечают авторы инициативы, данная новелла необходима в силу отсутствия подобного реестра.
Таким образом, нотариусам гораздо труднее получать сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Кроме этого, само выяснение этой информации зачастую приводит к правовым конфликтам.
Планируется, что оператором реестра должна стать Федеральная нотариальная палата.