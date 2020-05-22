Всех россиян занесут в одну базу данных

Депутаты Государственной Думы приняли закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает ИА DEITA.RU.

В соответствии с документом, имеющимся на официальном портале Госдумы, в базу данных будет занесен целый массив информации о гражданине: фамилия-имя-отчество, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения.

Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю. Кроме того, после обращения физического лица или его представителя эти сведения можно будет изменить.

В качестве защитника единого федерального информационного регистра сведений о населении России от хакеров законом определена Федеральная налоговая служба.

Ранее стало известно, что по закону об электронных путевках, принятому Государственной Думой в первом чтении, российские туроператоры будут обязаны передавать информацию о том, когда, с кем, за сколько и где будут проводить время граждане. Документ будет содержать уникальный номер, дату его формирования, сведения о туроператоре и турагенте, даты начала и окончания путешествия, пункт отправления и прибытия, наименование принимающих сторон, данные о размещении туриста, телефоны для связи, а также все реквизиты договора, данные о заказчике, туристах и услугах, входящих в турпакет.

Как рассказал корреспонденту ИА DEITA.RU координатор проекта «Цифровое Приморье» Денис Краснов: «Создание «электронной путевки» может и создаст прозрачность в сфере туриндустрии, но нельзя забывать о безопасности, а именно, защите персональных данных от третьих лиц. Мы живем в цифровую эпоху, но с цифровизацией отраслей необходимо подходить очень осторожно. Нельзя массово все переводить на «цифру». Вопрос остаётся один: а сможет компания, при том, частная, коммерческая компания защитить персональные данные клиентов туроператоров? Из-за возможных хакерских атак или же по другим причинам, такие данные с лёгкостью могут попасть в руки третьих лиц. Повторюсь, с цифровизацией различных отраслей нужно быть очень осторожными и сделать все, чтобы жители нашей страны были защищены от «утечек» их персональных данных».