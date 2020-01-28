Всем выйти из сумрака: дорожные камеры перестанут прятать в кустах

Ситуация с неправомерными штрафными санкциями за нарушения, зарегистрированными спрятанными в кустах дорожными видеокамерами, стала настолько вызывающей, что на нее обратил внимание сам президент, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Введенная в 2008 году система видеонаблюдения на дорогах поначалу была встречена с воодушевлением, как со стороны автолюбителей, так и со стороны автоинспекторов. У первых отпадала необходимость непосредственных контактов с сотрудниками ГИБДД, вторых это избавляло от дополнительной работы. Кроме того, наличие камер слежения дисциплинировало водителей и заставляло быть предельно внимательными на дорогах.

Однако в последнее время что-то пошло не так. Частные компании, в обслуживании которых находятся дорожные видеокамеры и получающие определенный процент с каждого штрафа, стали хитрить и прятать свою аппаратуру не только в местах с высокой аварийностью, но и там, где водители вынуждены нарушать правила. Что, в свою очередь, давало им возможность дополнительно «подзаработать».

Такая практика стала настолько откровенно наглой, что на нее обратил внимание Владимир Путин. Он отметил, что камеры видеофиксации призваны, в первую очередь, служить предотвращению аварийности и сохранению тем самым жизней людей. Сейчас же происходит обратная ситуация, и вместо того, чтобы усилить дисциплину среди водителей, их просто провоцируют на нарушение правил и, как следствие, штрафы.

В связи с этим Владимир Афонский, зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, разработал законопроект, призванный разработать упорядоченную систему расстановки камер, а полномочия по определению соответствующих мест закрепить за государственными структурами. При этом данный законопроект отменят в качестве доказательства вины водителя видео-материалы с камер, не внесенных в разработанную систему установки.

Еще одной важной составляющей в разработке закона должна стать презумпция невиновности. Если видеорегистратор сработал некорректно, то каждый автолюбитель должен иметь возможность оспорить выписанный ему штраф в судебном порядке.

На данный момент инициативу Афонского уже поддержало Министерство транспорта, разработав предварительную схему расстановки камер на дорогах. При этом о нахождении камер водителей будут оповещать специальные знаки, размещенные на расстоянии 150-300 метров от места видеофиксации. Водитель сможет своевременно среагировать на них, снизить скорость и тем самым предупредить возможную аварийную ситуацию.

Свою помощь в реализации нового законопроекта предоставят и сотрудники ГИБДД, определяя участки дороги, представляющие наибольшую опасность. Замдиректора Минтранса Александр Проходцев отметил, что впредь без строго согласования с ГИБДД ни одна видеокамера дорожного наблюдения на трассе не появится.

Ирина Елкина