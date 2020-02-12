Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Нелегальные вырубки леса на особо охраняемой территории грозят уничтожением природного и археологического памятника в Дальнегорском округе, сообщает ИА DEITA.RU.

Петиция, адресованная губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, накануне была размещена на портале гражданских инициатив Change.org. Главу региона просят обратить внимание на ситуацию, спасти памятник, наказать виновных и заставить их компенсировать уже населенный ущерб.

Пещера «Чертовы ворота» находится на правом берегу реки Кривой. Статус памятника археологии всемирного значения ей обеспечили обнаруженные свидетельства проживания людей около 9000 лет назад.

«В пещере «Чертовы Ворот» найдена мастерская, в которой изготавливались каменные орудия, остатки жилой постройки, изделия из камня, керамики, кости, раковины моллюсков. Под остатками жилища найдены 5 человеческих скелетов со следами насильственной смерти», –перечисляет автор петиции Кирилл Батанов.

Как подчеркивает неравнодушный приморец, часть леса на территории уже уничтожена, а также проложена дорога для осуществления дальнейших рубок.

Свои подписи под петицией оставили уже более 500 человек.

«Скоро как в Китае – голые сопки останутся», – мотивирует свои позицию Татьяна Шишова, одна из тех, кто поддержал инициативу.