Всемирно известный пианист выступил во Владивостоке

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Народный артист РФ, профессор московской консерватории, пианист Владимир Овчинников выступил солистом с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Концерт прошел на сцене Приморской краевой филармонии 27 сентября, сообщает DEITA.RU.

Владимир Овчинников музыкант мирового масштаба. Он выступал с крупнейшими оркестрами мира: Королевским филармоническим оркестром и оркестром Би-би-си (Великобритания), Шотландским королевским оркестром, симфоническими оркестрами Чикаго, Монреаля, Цюриха, Токио, Гонконга, и многими другими. Принимал участие в известных международных фестивалях, проходивших в разных странах мира.

 «Необыкновенный пианист, воспитанный прекрасной русской школой и направленный к самым вершинам виртуозности. Он обладает тем даром «простоты», которым обладают мастера самого высокого класса», - писала о Владимире Овчинникове ведущая итальянская ежедневная газета «Коррера Делла Сьера».

На сцене Приморской филармонии прозвучали произведения Рахманинова. Зал принимал метра с восторгом – бурные овации не стихали долго. Впечатлением от концерта поделились зрители. «Потрясающий музыкант. Очень редко музыканты такого уровня  приезжают в Приморский край – это очень большое событие для культурной жизни Владивостока. И очень важное для музыкантов», - поделились восторгом профессиональные музыканты - пианистки Ольга и Елена. «Мы очень часто посещаем филармонию. Но этот концерт особый. Мы получили огромное удовольствие. Замечательно, что у нас есть возможность, здесь, в родном городе услышать столь замечательного пианиста», - поддержали отзыв Татьяна Юрьевна и Сергей Павлович, поклонники классической музыки и завсегдатели Приморской филармонии.

Концерт Владимира Овчинникова во Владивостоке прошел при поддержке художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».

Художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

Ирина Павленко

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