Новости
Современные методы лечения детей с заболеваниями опорной системы обсудили во Владивостоке
17 Октябрь 2019, 12:47
Глава района послал журналистов к губернатору
17 Октябрь 2019, 12:45
«Оглохли от увиденного» — раскрыты подробности истории с большегрузом
17 Октябрь 2019, 12:30
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Приморье
17 Октябрь 2019, 12:26
Кто сильнее: Шесть кандидатов на кресло мэра Уссурийска
17 Октябрь 2019, 12:15
Каким будет ноябрь, сказали в Гидрометцентре
17 Октябрь 2019, 12:00
Коррупционеров оставят без жилья
17 Октябрь 2019, 11:45
Проблемы диагностики туберкулёза у детей обсудили на медицинском консилиуме
17 Октябрь 2019, 11:45
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Приморье
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Чугуевском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Торжественная церемония открытия состоялась накануне, 16 октября, в ледовой арене «Олимп». Участники и судьи чемпионата по этому древнему единоборству отмечают, что такое крупное спортивное мероприятие проходит у них впервые. Участников и гостей состязаний, приехавших со всей страны, поприветствовал глава Чугуевского муниципального района Роман Деменёв. Он пожелал всем участникам успехов и ярких побед, а зрителям и болельщикам - незабываемого праздника.
Соревнования продлятся до вечера 17 октября.