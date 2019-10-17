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19 Август 2019, 19:45

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Приморье

медаль, спорт

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Чугуевском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Торжественная церемония открытия состоялась накануне, 16 октября, в ледовой арене «Олимп». Участники и судьи чемпионата по этому древнему единоборству отмечают, что такое крупное спортивное мероприятие проходит у них впервые. Участников и гостей состязаний, приехавших со всей страны, поприветствовал глава Чугуевского муниципального района Роман Деменёв. Он пожелал всем участникам успехов и ярких побед, а зрителям и болельщикам - незабываемого праздника.

Соревнования продлятся до вечера 17 октября.

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