Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Приморье

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Чугуевском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Торжественная церемония открытия состоялась накануне, 16 октября, в ледовой арене «Олимп». Участники и судьи чемпионата по этому древнему единоборству отмечают, что такое крупное спортивное мероприятие проходит у них впервые. Участников и гостей состязаний, приехавших со всей страны, поприветствовал глава Чугуевского муниципального района Роман Деменёв. Он пожелал всем участникам успехов и ярких побед, а зрителям и болельщикам - незабываемого праздника.

Соревнования продлятся до вечера 17 октября.