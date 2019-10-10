Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Хабаровске

В Хабаровске прошел Единый день Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, организаторами которого стали Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК») и Электроэнергетический институт ДВГУПС. Для главных гостей мероприятия – юных хабаровчан энергетики провели несколько интересных интерактивов, посвященных рациональному потреблению энергоресурсов, сообщает DEITA.RU

Более 150 студентов и школьников Хабаровска узнали немало интересных фактов об эффективности использования невозобновляемых источников энергии, а также об ее альтернативных источниках. Кроме этого, работники хабаровского филиала АО «ДРСК» предложили ребятам задуматься о своем отношении к окружающей среде.





«Тему энергоэффективности и экологии фестиваля #ВместеЯрче энергетики преподнесли ребятам в виде различных активностей: занимательных лекций, мастер-классов, интерактивных сессий, а также визуальных шоу. Очень надеемся, что полученные знания наши гости будут применять и в повседневной жизни», - комментирует начальник отдела управления персоналом Хабаровских электрических сетей Ольга Димирова.

Кроме этого, студентам Электроэнергетического института ДВГУПС удалось пообщаться в неформальной обстановке с представителями сразу нескольких энергокомпаний края. Со стороны хабаровского филиала АО «ДРСК» на вопросы будущих коллег отвечал главный инженер Центральных электрических сетей ХЭС Валерий Ожегин, бессменный председатель экзаменационной комиссии выпускников ДВГУПС.

В краевой столице единый день Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии прошел в уже четвертый раз. В рамках популяризации идей бережного использования энергоресурсов специалисты ХЭС также планирует провести ряд экскурсий на собственные энергообъекты и открытые уроки по энергосбережению в хабаровских школах.