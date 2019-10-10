telegr wh call

Новости

70% смертельных аварий на Дальнем Востоке происходит из-за убитых дорог

10 Октябрь 2019, 15:30

Участковым дадут бесплатные квартиры в новостройках

10 Октябрь 2019, 15:15

Новые штрафы в 50 тысяч ждут водителей осенью

10 Октябрь 2019, 15:00

Госдума может запретить точечную застройку

10 Октябрь 2019, 14:45

Прожиточный минимум снижают в России

10 Октябрь 2019, 14:30

Tele2 запускает облачные игры на 5G

10 Октябрь 2019, 14:28

Российские алиментщики станут уголовниками

10 Октябрь 2019, 14:15

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Хабаровске

10 Октябрь 2019, 14:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Хабаровске

аа

В Хабаровске прошел Единый день Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, организаторами которого стали Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК») и Электроэнергетический институт ДВГУПС. Для главных гостей мероприятия – юных хабаровчан энергетики провели несколько интересных интерактивов, посвященных рациональному потреблению энергоресурсов, сообщает DEITA.RU

Более 150 студентов и школьников Хабаровска узнали немало интересных фактов об эффективности использования невозобновляемых источников энергии, а также об ее альтернативных источниках. Кроме этого, работники хабаровского филиала АО «ДРСК» предложили ребятам задуматься о своем отношении к окружающей среде.

пп

«Тему энергоэффективности и экологии фестиваля #ВместеЯрче энергетики преподнесли ребятам в виде различных активностей: занимательных лекций, мастер-классов, интерактивных сессий, а также визуальных шоу. Очень надеемся, что полученные знания наши гости будут применять и в повседневной жизни», - комментирует начальник отдела управления персоналом Хабаровских электрических сетей Ольга Димирова.

Кроме этого, студентам Электроэнергетического института ДВГУПС удалось пообщаться в неформальной обстановке с представителями сразу нескольких энергокомпаний края. Со стороны хабаровского филиала АО «ДРСК» на вопросы будущих коллег отвечал главный инженер Центральных электрических сетей ХЭС Валерий Ожегин, бессменный председатель экзаменационной комиссии выпускников ДВГУПС.

В краевой столице единый день Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии прошел в уже четвертый раз. В рамках популяризации идей бережного использования энергоресурсов специалисты ХЭС также планирует провести ряд экскурсий на собственные энергообъекты и открытые уроки по энергосбережению в хабаровских школах.

Популярное

Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе

Видео: смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Кожемяко вышел в «открытое плавание»
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...