Всероссийский последний звонок прозвучит онлайн

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25 мая для всех выпускников России прозвучит их последний школьный звонок, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минпросвещения.
Как отметили в ведомстве, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, в этом году звонок прозвучит исключительно в формате онлайн, то есть в интернете.
Прямую трансляцию организаторы запустят на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Она начнётся в 10:00 по московскому времен.
В этот день выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, а также заслуженные педагоги.
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