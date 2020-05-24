Всероссийский последний звонок прозвучит онлайн

25 мая для всех выпускников России прозвучит их последний школьный звонок, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минпросвещения.



Как отметили в ведомстве, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, в этом году звонок прозвучит исключительно в формате онлайн, то есть в интернете.

Прямую трансляцию организаторы запустят на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Она начнётся в 10:00 по московскому времен.

В этот день выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, а также заслуженные педагоги.