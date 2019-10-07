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Всероссийский турнир по боксу прошел во Владивостоке
В 29-й раз во Владивостоке прошел всероссийский турнир по боксу памяти Виктора Сахарова, сообщает DEITA.RU. В этом году для участия в соревнованиях приехало более 80 спортсменов с Москвы, Иркутска и регионов Дальневосточного федерального округа.
Местом проведения турнира стал спорткомплекс «Олимпийский». Турнир проходил четыре дня и завершился в субботу, 5 октября, где прошло награждение победителей. Как отмечал директор департамента спорта Жан Кузнецов, в Приморье выросла целая плеяда боксеров и тренеров, которые становились призерами различных чемпионатов России и Европы.
Организаторами традиционных соревнований стали федерация бокса Приморского края и администрация региона. Победители турнира получили спортивное звание «Мастер спорта России».
Иван Крышан
Видео: DEITA.RU