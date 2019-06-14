Любителям праворульных авто и желающим таковой приобрести придется несладко, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Вести.ру». Буквально через пару недель первого июля импортировать некоторые авто запретят.Желающим приобрести вместительную машину, в которой мест для пассажиров больше восьми, придется пересмотреть свои планы: такие автомобили попадают в категорию запрещенных. Кроме них появятся трудности у собиравшихся купить самосвал, рефрижератор, грузовик с манипуляторами.Регистрировать праворульные автомобили с первого дня следующего месяца тоже придется по-новому: документы вам выдадут только после осмотра в специальной лаборатории и проверки на безопасность.

Анастасия Туркова