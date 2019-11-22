Новости
Выйти на пенсию пораньше разрешено таким категориям граждан
22 Ноябрь 2019, 21:15
Помощник Путина сказал, как оживить российскую экономику
22 Ноябрь 2019, 20:45
«Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности
22 Ноябрь 2019, 20:32
«Детские» деньги закончат платить через 3 года
22 Ноябрь 2019, 20:15
Губернаторское кресло начали делить, не дожидаясь отставки
22 Ноябрь 2019, 20:00
Вскрыт новый обман при получении кредита
22 Ноябрь 2019, 19:45
Больше половины доходов россиян уходят банкам
22 Ноябрь 2019, 19:30
Центробанк отобрал лицензию у крупного банка
22 Ноябрь 2019, 19:15
Вскрыт новый обман при получении кредита
Новая схема обмана уже оставила тысячи людей без денег, сообщает DEITA.RU.
Банку России удалось выявить еще одну схему мошенничества, суть которой сводилась к тому, что желающим получить кредит компания-посредник рассказывала, что якобы кредит одобрен и для гарантии, что деньги будут вовремя возращены кредитной организации, нужно заключить договор страхования.
Многие люди соглашались на предъявленные условия, платили деньги за страхование, а когда приходили в банк, оказывалось, что сотрудники компании ничего не знают об одобренном кредите.
Данный вид мошенничества особенно активно процветает в Сибири. От рук аферистов уже пострадали более тысячи человек.
Правоохранительные органы занялись данной темой. Проводится проверка.
Екатерина Брязгунова