Вскрыт новый обман при получении кредита

Новая схема обмана уже оставила тысячи людей без денег, сообщает DEITA.RU.

Банку России удалось выявить еще одну схему мошенничества, суть которой сводилась к тому, что желающим получить кредит компания-посредник рассказывала, что якобы кредит одобрен и для гарантии, что деньги будут вовремя возращены кредитной организации, нужно заключить договор страхования.

Многие люди соглашались на предъявленные условия, платили деньги за страхование, а когда приходили в банк, оказывалось, что сотрудники компании ничего не знают об одобренном кредите.

Данный вид мошенничества особенно активно процветает в Сибири. От рук аферистов уже пострадали более тысячи человек.

Правоохранительные органы занялись данной темой. Проводится проверка.

Екатерина Брязгунова