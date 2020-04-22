Вскрывать авто, оцеплять жильё: полиции хотят дать особые полномочия

Российские служители полиции могут получить расширенные полномочия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно тексту нового законопроекта правительства, который есть в распоряжении издания, полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

По информации источника издания, обозначенные изменения должны дополнить закон "О полиции". Стражам порядка также могут дать право на применение оружие при задержании, если преследуемый пытается получить доступ к оружию или если полицейский увидит для себя в его действиях угрозу.

Как сообщается, наделить блюстителей закона новыми экстраординарными правами предлагается в целях обеспечения дополнительной безопасности граждан.



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