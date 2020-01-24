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Вслед за главой ПФР пост может покинуть руководитель еще одной соц организации
Вице-премьер не исключила такого исхода событий, сообщает
DEITA.RU.
Татьяна Голикова, которая сохранила свой пост вице-премьера в новом правительстве Мишустина, прокомментировала возможную отставку главы Фонда социального страхования. Об этом пишет РИА «ФАН».
По словам Голиковой, такой исход событий не исключен, однако пока кандидатуры либо нет, либо она держится в секрете. Решать вопрос об увольнении действующего главы и новом назначении будет правительство.
Напомним, ранее стало известно о том, что правительство России приняло решение об отставке главы Пенсионного фонда. Это место занял экс-министр труда и соцзащиты Максим Топилин. А Антон Дроздов, много лет возглавлявший ПФР, перешел на работу в правительство. Теперь он замминистра финансов.
Елена Миронова