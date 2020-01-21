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Вслед за Медведевым три министра лишись постов
21 Январь 2020, 21:45
Вслед за Медведевым три министра лишись постов
Правительство России покидают Виталий Мутко, Павел Колобков
и Ольга Васильева, сообщает DEITA.RU.
По информации источников из Кремля, курировавший строительство и региональное развитие на посту вице-премьера с мая 2018 года Виталий Мутко не войдет в состав нового кабинета министров.
Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, также своего поста лишится министр спорта Павел Колобков, но в министерстве происходит полная реорганизация. Оно превращается в федеральное агентство по физической культуре и спорту.
Также по информации инсайдов, свой пост покинет министр просвещения Ольга Васильева. Вероятный кандидат на замену - глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Это подтверждают и источники РБК, близкие к министерству.
Напомним, 15 января президент Владимир Путин обозначил в послании к федеральному собранию серьезную реорганизацию действующий в стране вертикали власти и грядущие поправки в Конституцию.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку, новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
Правительство будет постепенно формироваться в течение недели. Официально на данный момент Мишустиным назначен только новый глава ФНС Даниил Егоров.
Василий Кучин