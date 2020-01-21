Вслед за Медведевым три министра лишись постов

Правительство России покидают Виталий Мутко, Павел Колобков и Ольга Васильева, сообщает DEITA.RU.



По информации источников из Кремля, курировавший строительство и региональное развитие на посту вице-премьера с мая 2018 года Виталий Мутко не войдет в состав нового кабинета министров.

Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, также своего поста лишится министр спорта Павел Колобков, но в министерстве происходит полная реорганизация. Оно превращается в федеральное агентство по физической культуре и спорту.

Также по информации инсайдов, свой пост покинет министр просвещения Ольга Васильева. Вероятный кандидат на замену - глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Это подтверждают и источники РБК, близкие к министерству.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин обозначил в послании к федеральному собранию серьезную реорганизацию действующий в стране вертикали власти и грядущие поправки в Конституцию.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку, новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Правительство будет постепенно формироваться в течение недели. Официально на данный момент Мишустиным назначен только новый глава ФНС Даниил Егоров.

Василий Кучин