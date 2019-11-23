Вспышка инфекции: 52 школьникам стало плохо

С 24 ноября в лицее № 23 города Биробиджана на семь дней будет временно приостановлен учебный процесс. Такие рекомендации мэрии дал областной Роспотребнадзор, сообщили DEITA.RU в администрации Биробиджана.

Как прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый, мера эта вынужденная и необходимая. По его словам, за медицинской помощью врачей с острой кишечной инфекцией обратились 10 учащихся лицея. Временное приостановление учебного процесса в лицее позволит локализовать очаг заболевания и поможет предупредить распространение инфекционной болезни среди детей на срок инкубационного периода. «Наша главная задача – не допустить распространения кишечной инфекции среди большего количества детей», - подчеркнул мэр Биробиджана.

Напомним, 22 ноября на занятия в лицей № 23 не пришли 52 школьника. Выяснилось, что у всех детей были одни и те же жалобы: боли в животе, рвота и высокая температура.

Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области провело эпидемиологическое расследование возникновения случаев острой кишечной инфекции среди учащихся лицея №23. По результатам проведенных лабораторных исследований биологического материала, отобранного от госпитализированных, выделены РНК-норовируса II группы.

Дмитрий Санников