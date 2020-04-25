Вспышка коронавируса в Находке: "скорая" отправилась на карантин

Минздрав Приморья держит под контролем вспышку короновирусной инфекции на станции скорой помощи в Находке, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала заместитель председателя правительства Приморского края – министра здравоохранения Анастасия Худченко, ситуация в Находке находится на ее личном контроле. По ее информации, вчера в вечерних анализах были положительные результаты у 11 сотрудников скорой помощи города – это водители, фельдшеры, персонал, который был задействован в оказании медицинской помощи, уборщицы. У 70% человек заболевание протекает бессимптомно.

Министерством здравоохранения Приморского края совместно с администрацией медучреждения, властями Находки данный вопрос оперативно проработан. Мы поэтапно выводим все смены, которые находились в контакте – отправляем их на карантин, на их место заводим работников, которые не больны и не находятся под карантинным наблюдением.

С 24 апреля идет формирование фельдшерско-сестринских бригад для оказания скорой медицинской помощи населению Находки. На место выезжал сотрудник министерства здравоохранения. Со всего края собираются бригады. Также будут привлечены студенты старших курсов медицинских училищ для помощи старшим товарищам.

«Еще раз отмечу, что нам очень помогает администрация Находки, которая предоставила водителей на эти машины. С сегодняшнего утра машины были продезинфицированы. Новые бригады уже выезжают», - подчеркнула Анастасия Худченко.