Вспышки гриппа зафиксировали в Приморье

На территории Приморского края зафиксировано три разных вируса гриппа, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в эпиднадзоре края, последнее время участились случаи обращения населения по поводу различных инфекционных заболеваний. По словам специалистов, чаще всего приморцы обращаются к докторам с различными ОРВИ. С гриппом последнее время приходят чаще – как правило, в Приморье «царят» три вида вирусов гриппа.

Однако, заболеваемость, по словам врачей, не превышает среднестатические данные по прошлым годам и не выходит за пределы нормы.

Минздрав края напоминает, что при первых симптомах серьезного заболевания следует остаться дома, чтобы не заразить других людей и начать своевременное и полноценное лечение.

Первыми симптомами гриппа являются резкий скачок температуры, озноб, боль в мышцах и головная боль.

При первых признаках простуды специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу, который поставит точный диагноз и выпишет лечение.

Александра Маслова