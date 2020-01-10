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Вспышки гриппа зафиксировали в Приморье
На территории Приморского края зафиксировано три разных вируса гриппа, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в эпиднадзоре края, последнее время участились случаи обращения населения по поводу различных инфекционных заболеваний. По словам специалистов, чаще всего приморцы обращаются к докторам с различными ОРВИ. С гриппом последнее время приходят чаще – как правило, в Приморье «царят» три вида вирусов гриппа.
Однако, заболеваемость, по словам врачей, не превышает среднестатические данные по прошлым годам и не выходит за пределы нормы.
Минздрав края напоминает, что при первых симптомах серьезного заболевания следует остаться дома, чтобы не заразить других людей и начать своевременное и полноценное лечение.
Первыми симптомами гриппа являются резкий скачок температуры, озноб, боль в мышцах и головная боль.
При первых признаках простуды специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу, который поставит точный диагноз и выпишет лечение.
Александра Маслова