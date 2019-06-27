Источник изображения: «Deita.ru»
В Японии создан штаб на случай чрезвычайной ситуации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Правительство Японии готовится к ликвидации возможных последствий стихийного бедствия, связанного с ожидаемыми ливнями.
Согласно прогнозу погоды, на территории Осаки, где планируется проведение саммита "Большой двадцатки, ожидаются сильные ливни и грозы.
Тайфун, который может принести ненастья, зарождается на юге Японии.
Напомним, что на саммите должна состояться долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Дмитрий Шевченко
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