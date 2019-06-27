В Японии создан штаб на случай чрезвычайной ситуации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Правительство Японии готовится к ликвидации возможных последствий стихийного бедствия, связанного с ожидаемыми ливнями.

Согласно прогнозу погоды, на территории Осаки, где планируется проведение саммита "Большой двадцатки, ожидаются сильные ливни и грозы.

Тайфун, который может принести ненастья, зарождается на юге Японии.

Напомним, что на саммите должна состояться долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитрий Шевченко