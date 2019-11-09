Встрепенулись: миллионы потекли на переселение приморцев

Согласно информации на портале Госзакупок, за последние три дня краевые и муниципальные власти готовы потратить около 60 миллионов на переселение приморцев из аварийного жилья, сообщает DEITA.RU.



«Квартирный вопрос» под конец года перешел в активную стадию. Особое рвение демонстрирует Большой Камень и Хасанский район.

На портале размещено сразу несколько заказов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных аварийных домов на территории городского округа. 7 ноября было размещено три заказа на сумму порядка 11 миллионов.

Также 7 ноября администрация Посьета объявила о готовности потратить 3 миллиона 200 тысяч на покупку для приморцев одной благоустроенной квартиры площадью не менее 54,6 кв.м.

Другой семье, нуждающейся в улучшении условий проживания, обещают квартиру площадью не менее 43,2 кв.м уже за 2 миллиона 200 тысяч. Среди тендеров - еще две благоустроенные квартиры, правда, за меньше цену и меньшей площади соответственно.

Также осчастливят одну семью из поселка Гвоздево. В программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013-2017 годы» выделено полтора миллиона на новую квартиру.

Власти пришлют «письмо счастья» семье из Славянки. Более 2,5 миллионов рублей потратят на приобретение новой квартиры площадью не менее 44,2 кв.м. Уже 15 ноября станет известен исполнитель.

Полтора миллиона потратят на приобретение благоустроенного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Чугуевке, Новочугуевке и Каменке.

Лот размешен 6 ноября, а победитель и исполнитель будут объявлены 14-го. К слову, активность администрации Большого Камня началась еще 5 ноября. В этом день было выставлено несколько госзаказов по переселению на сумму порядка 10 миллионов.

Примечательно, что еще в январе 2019 года губернатор Олег Кожемяко поручил ускорить процесс реального переселения из бараков нормальные квартиры нуждающихся приморцев. Федеральной помощи было приказано не ждать, и начинать работу за счет собственных средств.

Тогда же сообщалось, что самыми проблемными населенными пунктами в Приморье по этому вопросу были поселок Посьет и вообще Хасанский район. Жители 91 квартиры ждали переселения, и вот к концу года процесс пошел.

Люди ждали этого несколько лет. Участниками программы переселения стали жители домов, признанных аварийными с 2012 по 2016 год включительно. Ранее расселяли дома, которые стали аварийными до 2012 года.

Активность региональных властей связана с ужесточением контроля над майскими указами президента Владимира Путина. Он потребовал к 2023 году расселять людей из аварийного жилья в большем объеме, чем оно появляется. При этом площадь квартир не должна быть меньше той, где люди жили ранее. Люди также могут и сами доплатить за квадратные метры, если у них есть соответствующая возможность.

Таким образом, программа по переселению в Приморье хоть и со скрипом - но работает. Но любому, кто волею судеб попадает в глубинку края, станут очевидны необходимые огромные масштабы переселения, которые могли бы покрыть ужасное состояние жилья в регионе.

Этот момент из майских указов Путина в стране решается методом проб, ошибок и исканий. До сих пор власть не пришла к единому мнению, что же считать аварийным жильем и как успеть закончить работу в установленные президентом сроки. Поэтому, чиновники идут на различные хитрости.

Так, жилье, износ которого не превышает 70 процентов, депутаты Госдумы планируют обязать ремонтировать за счет граждан, пока оно не станет совсем ветхим - и только тогда заниматься расселением. Инициатива вызвала бурный отклик, ее рассмотрят в Госдуме уже в ближайшее время.

Василий Кучин