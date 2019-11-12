Новости
Люди Путина: Газовый терминал спроектировали на территории ООПТ
12 Ноябрь 2019, 12:40
Бизнес уходит в лес
12 Ноябрь 2019, 12:20
Встретить новый год без долгов предлагают ДГК и ДЭК
12 Ноябрь 2019, 12:02
«Очень дорого»: россияне переходят с овощей на крупы
12 Ноябрь 2019, 12:00
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
12 Ноябрь 2019, 11:52
Видео: ДТП перекрыло полосу движения на важной трассе
12 Ноябрь 2019, 11:40
Леопарды бегают по приморским дорогам
12 Ноябрь 2019, 11:20
МЧС предупредило об опасности в регионе
12 Ноябрь 2019, 11:00
Встретить новый год без долгов предлагают ДГК и ДЭК
Совместную акцию по списанию пени «В Новый год без долгов» для своих клиентов проведут АО «Дальневосточная генерирующая компания» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Энергетики предлагают потребителям погасить задолженность за услуги тепло-, электроснабжения и горячего водоснабжения и сэкономить на оплате штрафных санкций, сообщает DEITA.RU
В акции могут принять участие клиенты АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Сумма начисленной пени будет списана тем потребителям, которые до 25 декабря 2019 года:
- полностью погасят задолженность на 01.11.2019г. перед АО «ДГК» за тепло, горячую воду и оплатят текущие начисления ноября в единой квитанции, полученной в декабре 2019г.;
- полностью погасят задолженность на 01.11.2019г. перед ПАО «ДЭК» за электроэнергию, оплатят текущие начисления ноября и рекомендуемый платеж за декабрь 2019г. в единой квитанции, полученной в декабре 2019г.
Обязательным условием акции является наличие информации о персональных данных потребителя (идентификаторах: страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), которые могут быть предоставлены в копиях очно или по электронной почте.
Клиентам, выполнившим условия акции, будет списана пеня, начисленная за несвоевременную оплату услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения за исключением пени, взысканной в судебном порядке. Факт списания пени потребители увидят в единых квитанциях, которые они получат в январе 2020 г.
Акция стартует с 01.12.2019 по 25.12.2019 гг. Организатор акции АО «ДГК», ПАО «ДЭК». Подробности акции читайте на сайте: www.dvec.ru
Оплатить квитанции можно здесь