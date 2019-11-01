С пятницы, первого ноября, в России вступили в силу новые правила оформления ПТС и регистрационного свидетельства авто. Согласно приказу МВД РФ, с сегодняшнего дня покупателям новых машин не придется носить с собой указанные «бумажки» - документы будут сразу оформляться в электронном виде. Об этом сообщает DEITA.RU.

Перечисляя преимущество новой версии документов перед устаревшей, авторы инициативы в первую очередь отмечают сниженную цену госпошлины. В связи с тем, что государству не нужно тратиться на закупку особой бумаги, цена за оформление цифрового документа снизилась до шестисот рублей. Стоимость «бумажной» версии составляла восемьсот рублей.

Следующий параметр – расширение информационных полей в ЭПТС, что позволяет разместить всю необходимую информацию об автомобиле. Теперь сведения об автомобиле не нужно пытаться «ужимать» данные об авто – на ста пятидесяти строках электронной версии документа будут содержаться полные сведения о реальном пробеге, технических изменениях в конструкцию, результаты всех ранее проведенных технических осмотров, данные прошлых владельцев, страхования информация и даже история продаж автомобиля с изменениями стоимости.

Авторы инициативы подчеркнули, что новый документ исключает вероятности потери данных, кражи или порчи. Владельцы авто или сотрудники правоохранительных органов могут в любой момент ознакомиться с ЭПТС.

В ГИБДД отметили, что никто не запрещает гражданам носить с собой распечатанную версию «автопаспорта», но это действие не обязательно. Несмотря на переход на «цифру», у водителей по-прежнему остаются оригиналы документа о покупке авто и СТС.

«Бумажные» версии не потеряют своей актуальности – инспекторы не имеют права принуждать водителей переходить на «цифру». ПТС считается столь же законным документом, что и его «электронный коллега». Конкретных сроков окончательной отмены старых ПТС не указано.

В это же время в приказе устанавливают новые требования оформления старого ПТС и СТС. С первого ноября в переоформленные бумажные документы будут считать недействительными, если на них имеются какие-либо исправления, прочерки, приписки от руки, а также отсутствует учетный номер, специальные защитные элементы и нет дублирования информации латиницей. Новые документы подвергаются обязательному ламинированию.

Екатерина Цой