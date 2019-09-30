Всё больше молодых педагогов желают работать в Приморье

В два раза увеличилось количество желающих работать в сфере образования Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Интерес молодых сотрудников к работе в Приморье обоснован в том числе и мерами поддержки для начинающих специалистов, которые были утверждены губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

С 1 декабря 2018 года педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, впервые устроившимся на работу, полагается единовременная выплата в размере от 250 до 440 тысяч рублей. Помимо этого, половина расходов за аренду жилья и четверть стоимости путёвки в санаторий также компенсируется. Предусмотрены и стабильные выплаты средств молодым специалистам и их наставникам.

В текущем году 372 человека «пришли» в сферу образования Приморья, в прошлом году эта цифра была вдвое меньше – 184 человека. В департаменте образования и науки проанализировали, что наибольшее количество сотрудников поступило в штат образовательных учреждений Владивостока – 113 человек, в Уссурийск – 69, в Находку – 23.

Подавляющее большинство специалистов – 320 человек отправились работать в школы Приморского края. Детские сады приняли 40 молодых специалистов, а учреждения дополнительного образования – 12 сотрудников.

Работа проводится в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края».

Напомним, по словам врио вице-губернатора директора департамента образования и науки Приморского края Натальи Бондаренко, базовый оклад для педагогов образовательных учреждений увеличится с 1 января 2020 года. Величина оклада составит двенадцать тысяч шестьсот рублей. Благодаря данным мерам, педагоги Приморья не ощутят на себе снижение районного коэффициента, напротив – зарплата возрастёт.

Михаил Светлов