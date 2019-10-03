Всё больше педагогов Приморья получают краевые доплаты

450 молодых приморских педагогов получают краевые доплаты, как сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона отметил, что труд педагога по праву считается самым сложным, сообщает DEITA.RU.

Олег Николаевич поздравил работников с педагогическим праздником, отметив, что роль учителя в становлении личности ребёнка неоценима. Глава региона вручил благодарности особенно отличившимся работникам за плодотворную работу, высокое мастерство и личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения.

На развитие и совершенствование такого приоритетного направления, как сфера образования, в Приморье направлено более четырёх миллиардов рублей в текущем году. Среди проведённой работы стоит отметить, что в 95 учреждениях образования Приморского края завершились ремонтные работы.

Напомним, в учреждения образования на работу поступило вдвое больше молодых педагогов по сравнению с показателями ушедшего года. Больше всего специалистов поступают на работу в школы края, малая часть – в учреждения дополнительного образования. Территориально лидирует Владивосток, именно в краевую столицу традиционно поступает на работу больше всего сотрудников сферы образования. Приток специалистов обусловлен усилением мер поддержки педагогов, предложенным губернатором Приморского края.

Софья Корф