Всё больше приморских врачей стремятся открыть свои клиники

Во Владивостоке прошла встреча представителей бизнеса в сфере медицины «Деятельность органов власти по вопросам лицензирования медицинской деятельности», на которой руководители частных медучреждений, аптек и косметологических центров обсудили вопросы лицензирования своей деятельности, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте здравоохранения.

Виктор Фисенко, замгубернатора Приморья, курирующий вопросы здравоохранения, отметил, что в этом году темпы регистрации новых частных клиник увеличились на 5%. Число выданных лицензий превысил общероссийский уровень на 13%, в то время, как в прошлом году – на 8%.

Врио вице-губернатора считает столь высокие показатели – индикатором того, что в ближайшее время на приморском рынке предоставления медуслуг будет расти здоровая конкуренция, которая приведет к повышению качества работы медучреждений с пациентами.

Виктор Фисенко отметил, что сегодня представители отдела лицензирования медицинской деятельности краевого департамента совместно со специалистами Росздравнадзора регулярно проводят консультации для представителей открывающихся клиник. Причем, такие мероприятия проводятся не только во Владивостоке, но и в других муниципалитетах края. Например, в следующем году запланированы встречи в Уссурийске, Артеме и Арсеньеве. По словам начальника отдела Ольги Лазненко, в этом году специалисты провели почти 600 консультаций в сфере лицензирования.

Отметим, что работа краевого департамента по лицензированию деятельности медучреждений в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы направлена на сокращение сроков предоставления самой услуги. В рамках этой работы необходимо доносить до представителей бизнеса, какой именно пакет документов необходим для регистрации. Кроме того, специалисты отдела лицензирования разбирают на встречах трудности, с которыми часто сталкиваются предприниматели.