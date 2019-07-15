Количество невыездных россиян увеличилось на треть с начала года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По данным Федеральной службы судебных приставов, порядка 3% всех россиян не могут отправится за границу. Причиной этого служат долги, которые не выплатили граждане. С начала года количество таких людей выросло на 31%.

В нынешнем году больше всего должников появилось на юге страны. За ним идёт Северный Кавказ, там задолжавших стало. При этом самый маленький прирост на Урале — 6%, а также на Дальнем Востоке — всего 4%.

В абсолютных цифрах по-прежнему лидирует Москва. В столице количество невыездных должников увеличилось на 86% и составило 157 тысяч человек.

В общей сложности не платящие люди задолжали 1,411 триллионов рублей.

Дмитрий Шевченко