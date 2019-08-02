Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встретился с президентом Путиным и доложил ему, что все у нас с космосом хорошо, сообщает DEITA.RU.

На встрече Рогозин подвел итоги полугода работы космической отрасли России. По словам начальника корпорации, уже сейчас пусков произведено столько, сколько за весь прошлый год.

Всего за год планируется сделать 40 пусков. Сейчас основная нагрузка на космодром «Восточный» не идет, но Рогозин сказал ключевую фразу о легендарной дальневосточной стройке: «Там вся инфраструктура готова».

Первый пуск с Восточного случился 5 июля. Это был запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся более 30 спутников.

Этот же аппарат пытались пустить в 2017 году, но тогда ракета-носитель разбилась. Есть вероятность, что слова Рогозина о готовности расходятся с реальным положением вещей.

Об этом косвенно свидетельствует отказ главы Crocus Group Раза Агаларова от финансирования второй очереди стройки. Агаларов сказал, что выделенных денег недостаточно, и если он возьмется за дело, то попросту обанкротит свою компанию.

Бизнесмен заявил, что за 2 года достроить можно, но за эти деньги - никак нельзя. В случае увеличения финансирования он был согласен. Ранее Тимченко и Ротенберг также отказались от участия в продолжении великой стройки.

Однако Дмитрий Рогозин в докладе президенту сообщил, что планирует поднять выручку корпорации до 444 миллиардов рублей по сравнению с 352 миллиардами рублей прошлого года. Сотрясающие космодром коррупционные скандалы мало способствуют оптимистическому настрою.

Самый свежий инцидент также зафиксирован в июле. Тогда хабаровский следком возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, который получил деньги за поставку оборудования на нужды космодрома, но поставить его «запамятовал».

Вентиляционное оборудование стоило 5 миллионов рублей - деньги были заплачены, а гендиректор ООО «Строй-Формат ДФ» свои обязательства не выполнил.

Глава бывшего главного подрядчика стройки ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман получил 12 лет тюрьмы за хищения миллиардов.

Общий ущерб от коррупции космического масштаба во время стройки превысил 10 миллиардов рублей, правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел.

Василий Кучин