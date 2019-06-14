Иностранным компаниям заплатят за съемки фильмов, сериалов и за запись аудио на территории РФ, сообщает DEITA.RU.

Инициаторы планируют к 2024 году добиться объема экспорта услуг в 100 миллиардов долларов в год.

Документально подтвержденные затраты предприятия оценят и выделят деньги. На аренду реквизита, декораций, макетов и площадок, оборудования. Также субсидии предполагается выдавать на оплату услуг российских кинопроизводителей, компаний, осуществляющих постпроизводство.

Но есть еще одно условие, помимо предварительного отбора: компания обязана привлекать к съемкам россиян режиссеров или сценаристов, операторов, продюсеров, актеров, включая массовку и других.

На что власти хотят выделить деньги? Либо на художественные фильмы, длящиеся более 60 минут, либо на фильмы стоимостью более 20 миллионов рублей. Как вариант, это могут быть документальные фильмы длиннее 40 минут или фильмы с минимальной суммой затрат на территории РФ более 5 миллионов рублей. Также можно будет снять анимационный фильм, длящийся больше часа или обходящийся более, чем в 10 миллионов рублей.

Деталей множество, и вариаций тоже. В России рассчитывают на взаимодействие с зарубежными специалистами.

Анастасия Туркова

