Всю правду о Медведеве выдал его приближенный

В 2008 году Медведев предложил кандидатуру этого человека на высокий пост. Сейчас экс-чиновник приговорен к 8 годам колонии, сообщает DEITA.RU.



Бывший губернатор Кировской области Никита Белых рассказал всю правду о Дмитрии Медведеве. В своем интервью РБК бывший политик ответил на вопрос: заступился ли за него Медведев, когда силовики его арестовали.

Как сказал сам Белых, он не думает, что Медведев вообще хоть раз в жизни пытался за кого-то заступиться.

Пост губернатора Кировской области Никита Белых получил в 2008 году. Тогда президент Медведев предложил местному Заксобранию назначить Белых главой. В 2014 он пошел на второй срок, в 2016 получил обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. Уже президент Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.

Елена Миронова