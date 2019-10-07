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Всю правду о Медведеве выдал его приближенный
В 2008 году Медведев предложил кандидатуру этого человека на
высокий пост. Сейчас экс-чиновник приговорен к 8 годам колонии, сообщает
DEITA.RU.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых рассказал всю правду о Дмитрии Медведеве. В своем интервью РБК бывший политик ответил на вопрос: заступился ли за него Медведев, когда силовики его арестовали.
Как сказал сам Белых, он не думает, что Медведев вообще хоть раз в жизни пытался за кого-то заступиться.
Пост губернатора Кировской области Никита Белых получил в 2008 году. Тогда президент Медведев предложил местному Заксобранию назначить Белых главой. В 2014 он пошел на второй срок, в 2016 получил обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. Уже президент Путин снял его с должности в связи с утратой доверия.
Елена Миронова