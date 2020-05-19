Новости
Мужчина похудевший на 22 кг рассказал, как достиг результата
20 Май 2020, 05:15
Кинологи рассказали, что делать при нападении бездомных собак
20 Май 2020, 04:15
ГМО-корма разрешили ввозить в Россию
20 Май 2020, 03:15
Какие профессии и услуги стали самыми востребованными на самоизоляции
20 Май 2020, 02:15
Названо возможное время начала вакцинации от коронавируса
20 Май 2020, 01:15
Как дезинфицировать автобусы, рассказал Роспотребнадзор
20 Май 2020, 00:15
Путин призвал чиновников быть ближе к земле
19 Май 2020, 23:45
Вторая недомолвка: Путин обозначил «расстрельного» министра
19 Май 2020, 23:16
Вторая недомолвка: Путин обозначил «расстрельного» министра
Глава государства раскритиковал работу с выдачей кредитов
«20 кредитов - это мало»: Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за работу с выдачей кредитов системообазующим предприятиям, сообщает ИА DEITA.RU.
Президент объемами работы недоволен - ведь на сегодяещний день компании получили всего 20 кредитов. «Двадцать кредитов - это мало», - отрезал глава государства по итогам доклада ответственного министра. На что Решетников отреагировал встречным пассажем, что в работе еще несколько сотен кредитных соглашений.
Двадцать кредитов, по словам министра, - это то, что уже физически выдано.
Еще триста находятся на высокой стадии рассмотрения, и темп работы очень высокий. Решетников заявил Путину, что проблема в другом: спрос на кредиты на самом деле даже превышает предложение. Поэтому сейчас банки ориентируются на то, чтобы выдать кредиты самым нуждающимся компаниям.
Путин попросил министра уточнить критерии выдачи кредитов и первостепенности направлений и сфер, которые их получают. Максим Решетников обозначил два пункта: приоритет имеют потребительский сектор и сектор машностроения, а также те, кто наиболее сильно потерял в выручке.
Если предприятие теряет около 30 процентов выручки - Решетников предлагает в первую очередь направлять помощь им. Министр заметил, что топливно-энергетический комплекс нуждается меньше, так как у него есть запас прочности.
Владимир Путин, выдержав паузу, выдохнул и согласился с выводами главы Минэкономразвития. Но это уже второй прецедент, когда Путин недоволен министром.
Во время прошлого совещания Решетников получил замечание за недостаточную осведомленность о ходе реальной работы, и глава государства посоветовал ему глубже вникать в проблемы его сферы.