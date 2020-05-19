Вторая недомолвка: Путин обозначил «расстрельного» министра

«20 кредитов - это мало»: Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за работу с выдачей кредитов системообазующим предприятиям, сообщает ИА DEITA.RU.

Президент объемами работы недоволен - ведь на сегодяещний день компании получили всего 20 кредитов. «Двадцать кредитов - это мало», - отрезал глава государства по итогам доклада ответственного министра. На что Решетников отреагировал встречным пассажем, что в работе еще несколько сотен кредитных соглашений.

Двадцать кредитов, по словам министра, - это то, что уже физически выдано.

Еще триста находятся на высокой стадии рассмотрения, и темп работы очень высокий. Решетников заявил Путину, что проблема в другом: спрос на кредиты на самом деле даже превышает предложение. Поэтому сейчас банки ориентируются на то, чтобы выдать кредиты самым нуждающимся компаниям.

Путин попросил министра уточнить критерии выдачи кредитов и первостепенности направлений и сфер, которые их получают. Максим Решетников обозначил два пункта: приоритет имеют потребительский сектор и сектор машностроения, а также те, кто наиболее сильно потерял в выручке.

Если предприятие теряет около 30 процентов выручки - Решетников предлагает в первую очередь направлять помощь им. Министр заметил, что топливно-энергетический комплекс нуждается меньше, так как у него есть запас прочности.

Владимир Путин, выдержав паузу, выдохнул и согласился с выводами главы Минэкономразвития. Но это уже второй прецедент, когда Путин недоволен министром.

Во время прошлого совещания Решетников получил замечание за недостаточную осведомленность о ходе реальной работы, и глава государства посоветовал ему глубже вникать в проблемы его сферы.