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Вторая речка зажигает огни

люди, пешеходы, общество, Вторая речка, Парк Победы

После жалоб горожан на плохое освещение, микрорайон засиял новыми огнями

Активисты Общероссийского народного фронта во Владивостоке добились улучшения освещения в одном из микрорайонов города, сообщает ИА DEITA.RU. После жалоб жителей микрорайона общественники провели проверку и добились улучшения ситуации.

Горожане, проживающие в микрорайоне «Вторая Речка» выражали обеспокоенность состоянием освещения улицы в районе ведомственной медсанчасти. В районе расположено много социальных объектов – школы, детские сады, остановки общественного транспорта, а также жилая зона. В тёмное время суток горожане выражали беспокойство за детей и внуков, которые вынуждены ходить по неосвещённому участку улицы на территории медучреждения. Зимой же ситуация усугубляется коротким световым днём. Утром учащиеся школ направляются на уроки в первую смену, вечером возвращаются со второй.

Активисты ОНФ вникли в проблему, проверили состояние освещения в указанной зоне микрорайона. Далее в дирекцию медучреждения было направлено обращение, в котором активисты поведали о проблеме, а также предложили улучшить освещение территории, где ежедневно проходит большое количество людей.

Дирекция медсанчасти положительно отреагировала на обращение и озаботилась установкой прожекторов и ламп освещения. Помимо этого, в медучреждении готовы в течение года установить дополнительные осветительные приборы.

Напомним, ранее активисты ОНФ из Приморья добились устранения слива фекальных вод в новом микрорайоне Артёма. После жалоб местных жителей общественники провели проверку, и направили обращение к властям, которые в свою очередь, признали факт слива сточных вод и озадачились устранением проблемы.

Софья Корф

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